Sonipat News: रामकथा में शूर्पणखा प्रसंग सुन भक्तिभाव में लीन हुए श्रद्धालु

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ओपी अरोड़ा ने श्रीरामचरितमानस के अरण्यकांड का प्रसंग सुनाते हुए श्रीराम, लक्ष्मण और शूर्पणखा के संवाद का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि पंचवटी में शूर्पणखा सुंदर रूप धारण कर श्रीराम के पास पहुंची और विवाह का प्रस्ताव रखा। श्रीराम ने कहा कि वह सीता के साथ हैं, इसलिए शूर्पणखा अपने छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाए, जो अविवाहित हैं।इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण ने भी उसे श्रीराम के पास जाने को कहा। कथा के अनुसार, शूर्पणखा के बार-बार आग्रह करने और माता सीता पर आक्रामक होने पर श्रीराम के संकेत से लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। इस दौरान पवन सहगल, श्याम रहेजा, राकेश बहल, ललित बत्रा, महेश पांडेय, सुरेंद्र, रमाकांत, भोजदत्त, मुकेश आनंद, मेहरचंद, दिनेश अरोड़ा, विजय, धीरज और परमानंद मौजूद रहे।