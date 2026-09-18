किसान, मजदूर के सच्चे हितैषी थे देवीलाल : धर्मबीर फौजी

विज्ञापन

बहादुरगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) द्वारा आगामी 27 सितंबर को नूंह (मेवात) में ताऊ देवीलाल की जयंती पर आयोजित सम्मान दिवस महारैली को लेकर पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी धर्मबीर फौजी भी लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें इस सम्मान दिवस रैली का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि यह रैली आपसी भाईचारे और एकता की एक बड़ी मिसाल पेश करेगी। इनेलो नेता धर्मबीर फौजी ने कहा कि आज हरियाणा का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी और कर्मचारी वर्ग सरकार की गलत नीतियों की वजह से सड़कों पर आने को मजबूर है। ताऊ देवीलाल किसानों, मजदूरों व कमेरे वर्ग के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे।