{"_id":"627d72eac36fef26e23782fc","slug":"ten-years-imprisonment-for-culpable-homicide-in-sonipat-of-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"सोनीपत: गैर इरादतन हत्या के दोषी को दस साल की कैद, तीन अन्य आरोपियों को किया बरी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 13 May 2022 02:19 AM IST