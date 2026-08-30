Palwal News: बाइक की टक्कर से महिला की माैत, पोती घायल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:34 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:34 PM IST
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दिल्ली-आगरा हाईवे पर डबचिक के नजदीक हुआ हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
होडल। दिल्ली-आगरा हाईवे पर डबचिक के नजदीक भुलवाना पुलिया के पास सड़क हादसे में 64 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उनकी 12 वर्षीय पोती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दोनों टेंपो से दवाई लेकर घर लौट रही थीं। भुलवाना निवासी मुंशी उर्फ मोहन ने पुलिस को बताया कि उनकी माता शीला और बेटी कनक कोसी से दवाई लेकर टैंपू से घर लौट रही थीं। टैंपू चालक ने भुलवाना पुलिया पर सरकारी पेट्रोल पंप से पहले दोनों को उतारा। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने शीला और कनक को टक्कर मार दी।
सूचना मिलने पर दोनों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद शीला को हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में शीला ने दम तोड़ दिया। होडल थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी चालक की पहचान की जा रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
होडल। दिल्ली-आगरा हाईवे पर डबचिक के नजदीक भुलवाना पुलिया के पास सड़क हादसे में 64 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उनकी 12 वर्षीय पोती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दोनों टेंपो से दवाई लेकर घर लौट रही थीं। भुलवाना निवासी मुंशी उर्फ मोहन ने पुलिस को बताया कि उनकी माता शीला और बेटी कनक कोसी से दवाई लेकर टैंपू से घर लौट रही थीं। टैंपू चालक ने भुलवाना पुलिया पर सरकारी पेट्रोल पंप से पहले दोनों को उतारा। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने शीला और कनक को टक्कर मार दी।
सूचना मिलने पर दोनों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद शीला को हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में शीला ने दम तोड़ दिया। होडल थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी चालक की पहचान की जा रही है।
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