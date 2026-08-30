Shahjahanpur News: जहरीला पदार्थ खाने से किशोर की हालत बिगड़ी
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:34 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:34 PM IST
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तिलहर। मोहल्ला खलील कटरा निवासी बाबूराम के 17 वर्षीय पुत्र रिंकू ने रविवार शाम करीब चार बजे घर पर किसी बात को लेकर जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
सीएचसी प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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सीएचसी प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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