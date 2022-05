{"_id":"6282b782a06f2e3c564f98be","slug":"jewellery-theft-by-breaking-the-lock-of-house-of-computer-center-operator-in-sonipat","type":"story","status":"publish","title_hn":"सोनीपत: कंप्यूटर सेंटर संचालक के घर का ताला तोड़कर आभूषण चोरी, 22 लाख रुपये थी कीमत","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 17 May 2022 02:13 AM IST