Noida News: विद्यालय में हंगामा और बदतमीजी के आरोप में 30 सपा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज

चीती-नंगला गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को शिक्षक दिवस के दौरान हंगामा और स्कूल स्टाफ से बदतमीजी करने के आरोप में पुलिस ने 30 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने घटना के वक्त सभी को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया था। विद्यालय के प्रधानाचार्य की शिकायत पर दनकौर कोतवाली में शनिवार रात यह कार्रवाई की गई है।प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे सपा नेता विकास भाटी करीब 30 कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंचे थे। आरोप है कि स्कूल का गेट बंद होने के बावजूद कुछ कार्यकर्ता दीवार कूदकर परिसर में दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, स्कूल स्टाफ ने जब कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उनके साथ बदतमीजी की। हंगामे के कारण स्कूल में मौजूद बच्चे डर गए और परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विकास भाटी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। जिनको देर शाम कोतवाली से छोड़ दिया गया। प्रधानाचार्य की शिकायत पर इस मामले में पुलिस ने सपा नेता विकास भाटी, लोकेश भाटी, पवन, तेजवीर और विनीत को नामजद किया गया है, जबकि 25 अन्य को अज्ञात आरोपी बनाया है। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।