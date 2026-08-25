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Sonipat News: गोरिल्ला बनकर जिला परिषद बैठक में पहुंचे पार्षद

Tue, 25 Aug 2026 08:48 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 25 Aug 2026 08:48 PM IST
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Councilor arrives at Zila Parishad meeting dressed as a gorilla.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। जिला परिषद की बैठक में मंगलवार को जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर बिगड़ती कानून व्यवस्था, बुजुर्गों की पेंशन कटौती, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अधिकारियों की कार्यशैली और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया। बड़वासनी गोरिल्ला का रूप धारण कर बैठक में पहुंचे।
कहा कि बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन लगातार काटे जाने से जरूरतमंद लोगों को परेशानी हो रही है। पेंशन दोबारा शुरू करवाने और त्रुटियां ठीक कराने के लिए बुजुर्गों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने मांग की कि गांवों में विशेष कैंप लगाए जाएं और शहर में वार्डवार कैंप आयोजित कर पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए।
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उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में आय अधिक दर्ज होने के कारण कई परिवारों के बीपीएल कार्ड कट रहे हैं। वहीं, परिवार की आय तीन लाख रुपये से अधिक होने पर बुजुर्गों की पेंशन बंद किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि पेंशन योजना बुजुर्गों को सम्मान देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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कहा कि महंगाई से आम आदमी का घरेलू बजट बिगड़ रहा है और रोजगार के अवसरों की कमी से लोगों की परेशानी बढ़ रही हैं। इस दौरान जिला पार्षद संत कुमार, देवेंद्र कुमार, प्रदीप, संदीप, कुलदीप भी मौजूद रहे।
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