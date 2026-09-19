Sonipat News: 4 उपभोक्ताओं ने दर्ज करवाई शिकायत

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कार्यकारी अभियंता ने बताया कि सभी शिकायतों को मौके पर समाधान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार को कार्य दिवस पर शिविर का आयोजन किया जाता है। जिसमें 50 हजार रुपये तक के बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है।

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नारनौल। सिंघाना रोड स्थित कार्यकारी अभियंता कार्यालय में शुक्रवार को विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें नारनौल डीवीजन के 4 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल से संबंधित शिकायत कार्यकारी अभियंता शिवराज सिंह के समक्ष दर्ज करवाई।