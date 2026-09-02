Sonipat News: 20 दिवसीय हरियाणवी लोकनृत्य कार्यशाला का रंगारंग समापन
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:47 AM IST
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सोनीपत। टीकाराम कन्या महाविद्यालय में आयोजित 20 दिवसीय हरियाणवी लोकनृत्य कार्यशाला का मंगलवार को रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ समापन हुआ। रंगारंग आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन, रोहतक के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में छात्राओं ने हरियाणवी लोकगीतों की लय और पारंपरिक लोकनृत्य की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण लिया।
समापन समारोह में छात्राओं ने कार्यशाला के दौरान सीखे लोकनृत्यों की प्रस्तुतियां दीं। उनके प्रदर्शन में उत्साह, अनुशासन और कला के प्रति समर्पण दिखाई दिया। कार्यशाला के दौरान छात्राओं ने लोकनृत्य की बारीकियां सीखने के साथ हरियाणवी लोक परंपराओं को भी समझा।
प्राचार्य डॉ. ऊषा दहिया ने छात्राओं की लगन और प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में संयोजक कंचन सिधर और सह-संयोजक डॉ. शीतल मौजूद रहीं।
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समापन समारोह में छात्राओं ने कार्यशाला के दौरान सीखे लोकनृत्यों की प्रस्तुतियां दीं। उनके प्रदर्शन में उत्साह, अनुशासन और कला के प्रति समर्पण दिखाई दिया। कार्यशाला के दौरान छात्राओं ने लोकनृत्य की बारीकियां सीखने के साथ हरियाणवी लोक परंपराओं को भी समझा।
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प्राचार्य डॉ. ऊषा दहिया ने छात्राओं की लगन और प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में संयोजक कंचन सिधर और सह-संयोजक डॉ. शीतल मौजूद रहीं।
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