Sonipat News: सेवा संकल्प अभियान के तहत विधायक ने की सफाई

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विधायक ने पार्क में स्वयं सफाई कर लोगों को सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद क्रिकेट अकादमी पहुंचकर अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल बच्चों और युवाओं के व्यक्तित्व विकास के साथ अनुशासन की भावना को मजबूत करते हैं।अस्पताल परिसर में पौधरोपण करते हुए विधायक ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की।इसके बाद विधायक गांव ककरोई पहुंचे। सरपंच कर्मबीर फौजी की अध्यक्षता में राजकीय उच्च विद्यालय में कार्यक्रम हुआ। विधायक ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ अनुशासन और मेहनत को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया।