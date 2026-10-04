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Sonipat News: दिल्ली कटरा एक्सप्रेस-वे पर पलटी कार, चार लोग घायल

Sun, 04 Oct 2026 02:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:51 AM IST
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Car overturns on Delhi-Katra Expressway; four injured.
फोटो - दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर घायलों को एंबुलेंस में बैठाते हुए। स्रोत - प्रवक्ता
गोहाना। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर रुखी गांव के नजदीक एक कार नियंत्रित होकर पलट गई। हादसा शनिवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। कार पलटने से उसमें सवार एक महिला सहित चार घायल हो गए।
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घायलों में पंजाब के मोगा निवासी कुलदीप, निर्मल सिंह, हरमनप्रीत कौर और आकाशदीप सिंह हैं। एनएचएआई एंबुलेंस के मेडिकल स्टाफ टीम ने घायलों को उपचार के लिए महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां में पहुंचाया।
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पंजाब के मोगा निवासी कुलदीप ने बताया कि उनकी पत्नी हरमनप्रीत कौर साइप्रस में नौकरी करती हैं। शनिवार सुबह वह करीब एक वर्ष बाद साइप्रस से भारत लौटी हैं। वह दोस्त निर्मल और आकाशदीप के साथ हरमनप्रीत कौर को लेने के लिए रात के समय दिल्ली एयरपोर्ट गए थे।
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दिल्ली एयरपोर्ट से वापस लौटते समय रुखी गांव के नजदीक एक्सप्रेस वे पर उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। कार पलटने से सभी को चोटें आई हैं। कार वह स्वयं चला रहा थे। बरोदा थाना प्रभारी अशोक ने बताया कि कार पलटने से हादसे में दंपती समेत चार लोग चोटिल हुए हैं। हादसा कार के अनियंत्रित होने से हुआ है। संवाद

फोटो - दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर घायलों को एंबुलेंस में बैठाते हुए। स्रोत - प्रवक्ता

फोटो - दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर घायलों को एंबुलेंस में बैठाते हुए। स्रोत - प्रवक्ता

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