Sonipat News: ट्रक से टकराया कैंटर, हादसे में बुझा घर का इकलौता चिराग

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गोहाना। दोस्त के साथ कैंटर से घूमने जा रहे कैथल निवासी लविश की हादसे में मौत हो गई। लविश दोस्त सोनू के साथ कैंटर में जम्मू से सेब भरकर मध्यप्रदेश जा रहा था। हादसे में चालक सोनू को भी चोटें आई हैं। हादसा जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे पर बरोदा के नजदीक शुक्रवार देर रात करीब डेढ़ बजे हुआ।लविश घर का इकलौता चिराग था। उसकी एक छोटी बहन भी है। पुलिस ने शनिवार को नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के चाचा गुलाब ने कैंटर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की प्राथमिकी दर्ज करवाई है।गुलाब ने बताया कि लविश के पिता मांगेराम राजमिस्त्री का काम करते हैं। लविश ने नौवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी। वह पिता के साथ राजमिस्त्री का काम सीखने के लिए जाता था। उसका दोस्त सोनू कैंटर चलाता है। वीरवार को लविश दोस्त सोनू के साथ घूमने जाने की बात कहकर घर से निकले थे। सोनू ने कैंटर में जम्मू से सेब भरे थे जिन्हें मध्यप्रदेश पहुंचाना था।शुक्रवार रात कैंटर लेकर दोनों जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे से गुजर रहे थे। गुलाब ने बताया कि बरोदा गांव के नजदीक हाईवे के किनारे एक ट्रक खड़ा था। उसमें सरिया और पाइप लोड थे तथा टायरों में आग लगी हुई थी। आग के कारण हाईवे पर धुआं फैला हुआ था। धुएं के कारण उन्हें रात में ट्रक स्पष्ट दिखाई नहीं दिया और कैंटर सीधे ट्रक से टकरा गया।हादसे के समय लविश सीट पर सो रहा था लविशहादसे के समय लविश सीट पर सो रहा था। टक्कर के बाद ट्रक में लदा पाइप लविश को लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने दोनों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने घायल चालक सोनू का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे पीजीआई रेफर कर दिया।जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे पर हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। गुलाब ने कैंटर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की शिकायत दी, जिस पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।कृष्ण कुमार, जांच अधिकारी, सिटी थाना, गोहाना