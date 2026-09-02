Sonipat News: बुटाना बूस्टिंग स्टेशन की करवाई सफाई, मिलेगा बेहतर पानी

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बुटाना गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए जलापूर्ति विभाग ने जलघर बनाया हुआ है। प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने के लिए बुस्टिंग स्टेशन भी तैयार किया गया है। यहां पानी एकत्रित कर मोटर की मदद से दबाव बढ़ाकर गांव में सप्लाई दी जाती है।लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण टैंक के तल में मिट्टी जमा हो गई थी। इससे पानी एकत्रित करने की क्षमता कम हो गई थी। कई बार पानी का स्तर कम होने पर मिट्टी भी घरों तक पहुंच जाती थी। समस्या को देखते हुए विभाग ने टैंक की सफाई करवाई।एसडीओ सुनील सैनी ने बताया कि बुटाना गांव में बुस्टिंग स्टेशन के टैंक की सफाई करवाई गई है। इससे पेयजल की गुणवत्ता में सुधार होगा। अन्य गांवों के जलघरों और बुस्टिंग स्टेशनों में भी सफाई करवाई जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।