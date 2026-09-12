भाजपा अधिक ज्यादा खिलाड़ियों को दीं नौकरी : गौरव गौतम

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गौरव गौतम सोनीपत के बहालगढ़ स्थित साई स्टेडियम में शुक्रवार को एशियाई खेलों के लिए चयनित खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने खिलाड़ियों से देश और प्रदेश के लिए पदक जीतने का आह्वान किया।सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर मंत्री ने कहा कि सरकार 12 मांगें मान चुकी है। 13वीं मांग पर भी विचार चल रहा है। उन्होंने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं और जल्द समाधान की उम्मीद है।अभय चौटाला के सौ जूते और सौ प्याज वाले बयान पर गौतम ने कहा कि अभय चौटाला बिना महत्व की बातें करते हैं। मुरथल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।मंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा खेलों पर ध्यान दें और देश-दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन करें। इस दौरान हरियाणा सेपक टेकरा एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सोनीपत विधायक निखिल मदान भी मौजूद रहे।