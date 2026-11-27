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सोनीपत। इनरव्हील क्लब स्वर्ण सोनीपत ने दो जरूरतमंद बहनों की शादी के लिए घरेलू सामान देते हुए आर्थिक मदद की। इसके अलावा दोनों बहनों को 5100-5100 रुपये कन्यादान भी दिया। क्लब की प्रधान विभा कुमार ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों की सहायता करना और बेटियों के विवाह में सहयोग देना सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। ऐसे प्रयासों से जरूरतमंद परिवारों को कठिन समय में संबल मिलता है। इसमें डॉ. नरेश कपूर, रविंद्र कुमार ने विशेष आर्थिक सहयोग दिया। इस दौरान उपप्रधान उषा भंडारी, नीतू दहिया, सुमनलता, इंदु भोरिया, सचिव पुष्पा भूटानी, संतोष अरोड़ा, कमलेश गोयल, हरीश जौहर और कांता ने भी योगदान दिया। संवाद