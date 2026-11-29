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आठों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी तेजसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। नाथूपुर स्थित ड्रेन नंबर-8 की पटरी और आसपास के खाली प्लॉटों को औद्योगिक कचरे डंप कर आग लगाने पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। इसमें पांच नामी औद्योगिक इकाइयों समेत तीन प्लॉट मालिकों पर 25-25 हजार रुपये (दो लाख रुपये) जुर्माना ठोकते हुए चालान काटा है। इन सभी आठ आरोपी फैक्टरी संचालक और प्लाॅट मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू होते प्रदूषण के बीच औद्योगिक कचरे को खुले में जलाकर हवा में जहर घोलने वालों के खिलाफ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपना लिया है। नाथूपुर और सबौली के समीप ड्रेन नंबर-8 की पटरी और आसपास के खाली प्लॉटों को अवैध डंपिंग ग्राउंड बनाकर वहां खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट फेंकने व आग लगाने के गंभीर मामले में बोर्ड ने कड़ा शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।इन फैक्टरियों पर हुई कार्रवाईअमाविक किचन वेयर प्राइवेट लिमिटेड, नाथूपुरएल्पाइन पॉलीरब प्राइवेट लिमिटेड, नाथूपुरहिंदुस्तान पॉली फोम प्राइवेट लिमिटेड, सबौलीट्यूलिप पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, नाथूपुरक्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, नाथूपुरतीन खाली प्लाटों में डंप मिला औद्योगिक कचराप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तहसील के पटवारी और सरपंच की मौजूदगी में हुई जांच में पांच फैक्टरियों से निकले औद्योगिक कचरे को तीन खाली प्लॉटों को अवैध डंप किया गया था। डंप कचरे में आग लगी थी। 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर चालान किया गया।फैक्टरी परिसर में मिला औद्योगिक कचराएसडीओ डॉ. अनिल कुमार, सरपंच साहब सिंह, हलका पटवारी की टीम जब नाथुपुर स्थित अमाविक किचन वेयर प्राइवेट लिमिटेड पहुंची तो परिसर में औद्योगिक कचरा मिला। फैक्टरी संचालक और मैनेजर व स्टाफ को बुलाकर फटकार लगाई। एसडीओ डॉ. अनिल कुमार ने कड़े शब्दों में कहा कि कड़ी कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाने और एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है।कचरे का श्रोत जानने के लिए 10 नमूने लिएफैक्टरियों से औद्योगिक कचरा फेंकने की शिकायत पर सरपंच साहब सिंह, हलका पटवारी के साथ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ डॉ. अनिल कुमार ने शुक्रवार को नाथूपुर में निरीक्षण किया था। ड्रेन नंबर-8 की पटरी के पास खुले में औद्योगिक कचरे में आग सुलग रही थी। दमकल विभाग को सूचना देकर टीम बुलाकर आग बुझवाई। बोर्ड की टीम ने मौके से 10 नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया, जिससे कचरे के स्रोत की पहचान की जा सके।आठ पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारीनाथुपुर के अमाविक किचन वेयर प्राइवेट लिमिटेड, एल्पाइन पॉलीरब प्राइवेट लिमिटेड, ट्यूलिप पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड और सबौली के हिंदुस्तान पॉली फोम प्राइवेट लिमिटेड संचालक सहित तीन खाली प्लाट के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य कचरा पैदा करने वालों के साथ उसे अवैध तरीके से ठिकाने लगाने वालों की जिम्मेदारी भी तय करना है।गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बादनाथूपुर के सरपंच साहब सिंह ने कहा कि ड्रेन की पटरी पर अवैध रास्ता बनाकर रात के अंधेरे में फैक्टरियों का औद्योगिक कचरा डाला जाता है। कचरे में आग लगा दी जाती है। आसपास की फैक्टरियों का रासायनिक पानी और प्रदूषण के कारण सैकड़ों एकड़ कृषि योगय भूमि और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई से उम्मीद है कि अवैध डंपिंग पर प्रभावी रोक लग सकेगी।रात में भी होगी निगरानीहरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि औद्योगिक कचरे की अवैध डंपिंग और खुले में कचरा जलाने को सीएक्यूएम के निर्देशों और ग्रैप की पाबंदियों का उल्लंघन है। क्षेत्र में औचक निरीक्षण और देर शाम व रात के समय गश्त बढ़ाई जाएगी, जिससे दोबारा ऐसी गतिविधियां न हों।