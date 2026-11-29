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फोटाे 12: सोनीपत के चार मरला में विकास कार्य के शुभारंभ पर पार्षद किरण चांदना से नारियल तड़वाते विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन। स्रोत: प्रवक्तासंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। वार्ड नंबर-14 के चार मरला और आनंद नगर क्षेत्र की विभिन्न गलियों का करीब 35 लाख रुपये से निर्माण कराया जाएगा। शनिवार को विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन ने नारियल तोड़कर निर्माण कार्यों का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक व मेयर ने निगम पार्षद किरण चांदना से नारियल तुड़वाया।विधायक निखिल मदान ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है। सरकार शहरों के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। चार मरला और आनंद नगर में धर्मपाल डेयरी वाली गली सहित अन्य ब्रांच गलियों का निर्माण होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान भी होगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाएगा और इन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा।मेयर राजीव जैन ने कहा कि नगर निगम शहर के सभी वार्डों में सड़क, गलियों, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि प्रत्येक वार्ड के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस अवसर पर राजेंद्र चांदना, ललित, विपिन, इंदर, शम्मी भोला, संजय मुंजाल, अशोक जौहर, अशोक ऐलाबादी भी मौजूद रहे।