Sonipat News: दिव्यांगों की मांगों को लेकर सौंपा 11 सूत्रीय मांगपत्र

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मंच की ओर से मांग की गई कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम-2016 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सभी स्तरों पर निशुल्क, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ दिव्यांगों के लिए स्थायी दिव्यांग भवन का निर्माण कराया जाए। निजी क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों में रोजगार और आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने तथा सभी दिव्यांगजनों को समान सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की मांग भी रखी गई।इसके अलावा राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग को सांविधानिक दर्जा देने, सार्वजनिक भवनों, परिवहन, कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के लिए दिव्यांग कोष गठित करने की मांग की गई। मंच ने दिव्यांगों के साथ भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न पर कार्रवाई, ऋण सुविधा, करने की मांग भी उठाई। इस अवसर पर रविंद्र, विजय कटारिया, मोनू ताराचंद, मनीष, अमित मौजूद रहे।