Sonipat News: दिवाली से पहले दिन ही जहरीली हुई हवा, एक्यूआई 304 पर पहुंचा, सांस लेना हुआ मुश्किल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नमी और धीमी हवा ने बढ़ाई प्रदूषण की परेशानीअक्तूबर और नवंबर में तापमान गिरने के साथ वातावरण में नमी बढ़ने लगती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस मौसमी बदलाव का असर वायु गुणवत्ता पर भी दिखाई देता है। प्रदूषण के सूक्ष्म कण वातावरण की निचली परत में जमा होने लगते हैं। अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुई हल्की बारिश के कारण हवा की गुणवत्ता बेहतर बनी हुई थी, लेकिन अब मौसम में बदलाव के साथ प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है।पटाखों का धुआं बढ़ा सकता है सांस और आंखों की परेशानीदीपावली से पहले ही एक्यूआई 304 तक पहुंचने से आने वाले दिनों में प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, पटाखों से निकलने वाला धुआं और सूक्ष्म कण हवा की गुणवत्ता को और खराब कर सकते हैं। इससे सांस लेने में परेशानी, एलर्जी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ने का खतरा रहता है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।28.3 डिग्री रहा अधिकतम तापमान, छह किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाअक्तूबर में हवा की गति अपेक्षाकृत बेहतर रहने से प्रदूषण का स्तर नियंत्रित रहा था, लेकिन अब हवा की रफ्तार कम होने से स्थिति बिगड़ने लगी है। शनिवार को सोनीपत में हवा की गति महज छह किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम में बदलाव और हवा की धीमी गति के चलते प्रदूषण के कण वातावरण में टिके हुए हैं।-हवा की गति थमने के साथ ठंड बढ़ने से वायु की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। हालांकि जल्द ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। उसके बाद हालात में कुछ सुधार हो सकता है।डॉ. प्रेमदीप, मौसम विशेषज्ञ