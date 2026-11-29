Sonipat News: बंद घर का ताला तोड़कर 20 हजार और आभूषण चोरी
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 05:51 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 05:51 PM IST
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- दूसरे घर में सो रहा था परिवार, सुबह पहुंचने पर बिखरा पड़ा था सामान
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। गांव रसोई में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए नकदी और आभूषण चोरी कर लिये। चोराें ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब परिवार दूसरे घर पर सोने गया था। सुबह परिवार वापस आया तो गेट खुला मिला और कमरे में सामान बिखरा पड़ा था।
गांव रसोई निवासी कुलदीप ने बताया कि गांव में उनकी किरयाने की दुकान और दो घर हैं। 25 नवंबर की रात वह सड़क किनारे स्थित घर पर ताला लगाकर परिवार के साथ दूसरे घर में सोने के लिए चला था। सुबह जब वह सड़क किनारे वाले मकान पर पहुंचा तो मुख्य गेट खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया गया। कुलदीप ने कुंडली थाने में लिखित शिकायत दी।
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सोनीपत। गांव रसोई में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए नकदी और आभूषण चोरी कर लिये। चोराें ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब परिवार दूसरे घर पर सोने गया था। सुबह परिवार वापस आया तो गेट खुला मिला और कमरे में सामान बिखरा पड़ा था।
गांव रसोई निवासी कुलदीप ने बताया कि गांव में उनकी किरयाने की दुकान और दो घर हैं। 25 नवंबर की रात वह सड़क किनारे स्थित घर पर ताला लगाकर परिवार के साथ दूसरे घर में सोने के लिए चला था। सुबह जब वह सड़क किनारे वाले मकान पर पहुंचा तो मुख्य गेट खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया गया। कुलदीप ने कुंडली थाने में लिखित शिकायत दी।
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