संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। गांव रसोई में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए नकदी और आभूषण चोरी कर लिये। चोराें ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब परिवार दूसरे घर पर सोने गया था। सुबह परिवार वापस आया तो गेट खुला मिला और कमरे में सामान बिखरा पड़ा था।गांव रसोई निवासी कुलदीप ने बताया कि गांव में उनकी किरयाने की दुकान और दो घर हैं। 25 नवंबर की रात वह सड़क किनारे स्थित घर पर ताला लगाकर परिवार के साथ दूसरे घर में सोने के लिए चला था। सुबह जब वह सड़क किनारे वाले मकान पर पहुंचा तो मुख्य गेट खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया गया। कुलदीप ने कुंडली थाने में लिखित शिकायत दी।