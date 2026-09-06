Sonipat News: आफिया, वंशिका, स्वर्धा व रौनक बनीं मिस फ्रेशर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:01 AM IST
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गन्नौर। जीटी रोड स्थित सीसीएएस जैन कन्या महाविद्यालय में शनिवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, प्रतिभा प्रदर्शन और रैंप वॉक के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि आफिया, वंशिका, स्वर्धा और रौनक को मिस फ्रेशर चुना गया। मिस ब्यूटी का खिताब निशु, टैलेंटेड गर्ल मानसी, मिस पर्सनैलिटी सिमरन, मिस परफेक्ट सौम्या, मिस फैबुलस कशिश, मिस कर्विनल ऑफ न्यू बिगिनिंग अरिश और मिस शाइनिंग स्टार तमन्ना को मिला। मुख्य अतिथि अध्यक्ष आनंद जैन, निदेशक भूषण भाटिया और स्कूल प्राचार्य शालिनी जैन ने छात्राओं को बधाई दी। संवाद
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