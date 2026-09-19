Sonipat News: श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:06 AM IST
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महेंद्रगढ़। श्री रामलीला परिषद में श्री गीता विज्ञान प्रचार समिति की ओर से चल रही 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन तपोभूमि हरिद्वार से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज की ओर से भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं पूतना वध, माखन चोरी, मटकी फोड़, ऊखल बंधन, कालिया मर्दन व गोवर्धन पूजा का भावपूर्ण वर्णन किया गया तथा मास्टर अमरसिंह सोनी के निर्देशन में श्रीकृष्ण बाल लीलाओं की मनमोहक झांकियां भी पेश की गई। कार्यक्रम में यजमान अनुराग गौड़ सपरिवार थे। जबकि प्रसाद की व्यवस्था हरियाणा कला परिषद के चेयरमैन महेश जोशी व विक्रांत सोनी की ओर से करवाई गई। जिला रजिस्ट्रार के साथ-साथ रामलीला परिषद के प्रशासक कमांडर सोमवीर सिंह यादव, परिषद के सभी कलाकार, अग्रवाल वैश्य सम्मेलन की महिला अध्यक्ष सुषमा गुप्ता, मोदाश्रम मंदिर प्रधान सुधीर दीवान ने भी व्यासपीठ से गुरुजी का आशीर्वाद लिया।
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