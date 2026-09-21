Sonipat News: मोबाइल टावर और इनाम का झांसा देकर 6.85 लाख ठगे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर दिया इनाम का लालचगांव चौहान जोशी निवासी सोनिया ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि 14 अगस्त को उनके मोबाइल पर इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज आया। इसमें उन्हें आईफोन 14 प्रो मैक्स, स्मार्ट घड़ी और ईयरबड जीतने का लालच दिया गया। इसके बाद अलग-अलग व्हाट्सएप नंबरों से संपर्क कर डिलीवरी चार्ज और कंपनी की प्रक्रिया के नाम पर रुपये मांगे गए। आरोपियों ने उन्हें बार-बार लालच देकर अलग-अलग खातों और यूपीआई के माध्यम से कुल 1.20 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।टावर और नौकरी के नाम पर 5.65 लाख ऐंठेगांव रिढाऊ निवासी जगबीर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल पर अपना नाम गौतम दास बताया। उसने जियो कंपनी के दो मोबाइल टावर लगवाने और दो लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया। गारंटर बनाने के नाम पर उसके मित्रों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और हस्ताक्षरित कागजात भी मंगवा लिए। इसके बाद सिक्योरिटी फीस और अन्य खर्च के नाम पर दो बैंक खातों में तीन लाख और 2.65 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करा लिए। रकम लेने के बाद आरोपी ने संपर्क बंद कर दिया।इनाम, नौकरी, टावर या किसी योजना के नाम पर मांगे गए रुपये बिना सत्यापन के न भेजें। अनजान व्यक्ति को आधार, पैन, फोटो या हस्ताक्षरित कागजात न भेजें। यूपीआई पिन, ओटीपी और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें।इंस्पेक्टर पवन, थाना प्रभारी साइबर सोनीपत