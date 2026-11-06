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Sonipat News: बस अड्डा से करनाल और अंबाला भेजी गई 38 बसें

Fri, 06 Nov 2026 02:36 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:36 AM IST
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38 buses were dispatched from the bus stand to Karnal and Ambala.
गोहाना। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रैली में वीरवार को रोडवेज के गोहाना सब-डिपो से 38 बसों को करनाल और अंबाला भेजा गया। बड़ी संख्या में रोडवेज बसों को बाहर भेजने से लोकल रूटों और लंबे रुटों पर बसों का संचालन बंद हो गया। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। यात्री बस अड्डा पर घंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ा।
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गोहाना सब-डिपो से अंबाला और करनाल के लिए 38 बसें भेजी गई हैं। इसके अतिरिक्त करीब 12 बस ऐसे ही हैं जो टायर नहीं होने और अन्य तकनीकी कारणों के चलते वर्कशॉप में खड़ी हैं। इससे सब-डिपो के रूटों पर बसों का संचालन प्रभावित हो गया। बसों की संख्या कम होने के चलते 17 रूटों पर बसों को नहीं भेजा जा सका। गंतव्य तक जाने के लिए यात्रियों को प्राइवेट बसों का रूख करना पड़ा। रोडवेज बसें कम होने के चलते प्राइवेट बसों में अधिक भीड़ रही।
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रैली में बसें मुख्यालय के आदेशानुसार भेजी गई थी। कई रूटों पर यात्रियों को बसें नहीं होने के चलते असुविधा हुई। शुक्रवार से सभी बसें अपने निर्धारित समय पर रूटों पर चलेंगी।
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सतीश कुमार, डीआई, बस अड्डा, गोहाना
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