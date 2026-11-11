परमात्मा और श्रीकृष्ण की भक्ति में समस्त सृष्टि के कल्याण का भाव : रेखा गुप्ता

संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गोसेवा में पुण्य है, प्रकृति में परमात्मा और श्रीकृष्ण की भक्ति में समस्त सृष्टि के कल्याण का भाव है। कुंडली स्थित श्री अग्रसेन धाम में आयोजित श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव में गोमाता की सेवा एवं भगवान श्रीकृष्ण की श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोवर्धन पूजा का यह पावन पर्व हमारी सनातन संस्कृति में गोसंरक्षण, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और लोकमंगल के शाश्वत संदेश को जीवंत करता है। उन्होंने प्रभु गिरिराजधारी से समस्त समाज के सुख, समृद्धि और मंगल की प्रार्थना की।श्री अग्रसेन धाम के प्रधान राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि सात दिन तक चलने वाले महोत्सव में श्रद्धालुओं को प्रतिदिन गोवर्धन प्रतिमा के दर्शन और परिक्रमा का अवसर मिलेगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से महोत्सव में शामिल होकर धर्मलाभ प्राप्त करने का आह्वान किया है।