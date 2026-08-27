Sirsa News: जेजे कॉलोनी में युवक ने लगाया फंदा

विज्ञापन



सिरसा। जेजे कॉलोनी में 32 वर्षीय विक्की नामक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विक्की जेजे कॉलोनी, सिरसा का निवासी था। बताया जाता है कि वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी मानसिक तनाव के कारण उसने वीरवार को अपने घर पर फंदा लगा लिया। जांच अधिकारी गुरमीत सिंह ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। विक्की के शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को नागरिक अस्पताल में कराया जाएगा।

संवाद न्यूज एजेंसी