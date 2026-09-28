Sirsa News: दोस्त के साथ आइसक्रीम खाने जा रहे युवक की हादसे में मौत, कार के अचानक ब्रेक लगाने से अनियंत्रित होकर पलटी स्कूटी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 28 Sep 2026 10:27 PM IST
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सिरसा। बरनाला रोड पर रविवार रात स्कूटी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में स्कूटी सवार रवि कुमार की मौत हो गई जबकि उसका दोस्त मनप्रीत सिंह घायल हो गया। रवि कुमार मूल रूप से समस्तीपुर बिहार का रहने वाला था। वह करीब दो माह से सिरसा की भगत सिंह कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहा था।
जांच अधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि रवि रविवार रात करीब एक बजे मनप्रीत सिंह के साथ स्कूटी पर आइसक्रीम खाने के लिए बरनाला रोड पर जा रहा था। स्कूटी के आगे एक कार चल रही थी। कार चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। इसके बाद मनप्रीत ने भी स्कूटी रोकने के लिए ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाते ही स्कूटी अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे दोनों सड़क पर जा गिरे।
हादसे में रवि के सिर पर गहरी चोट आई। राहगीरों ने उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के जीजा रवि प्रकाश के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।
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जांच अधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि रवि रविवार रात करीब एक बजे मनप्रीत सिंह के साथ स्कूटी पर आइसक्रीम खाने के लिए बरनाला रोड पर जा रहा था। स्कूटी के आगे एक कार चल रही थी। कार चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। इसके बाद मनप्रीत ने भी स्कूटी रोकने के लिए ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाते ही स्कूटी अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे दोनों सड़क पर जा गिरे।
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हादसे में रवि के सिर पर गहरी चोट आई। राहगीरों ने उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के जीजा रवि प्रकाश के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।
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