Sirsa News: 471 ग्राम गांजे के साथ युवक गिरफ्तार

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बाइक सवार युवक से 14.10 ग्राम हेरोइन बरामद



सीआईए स्टाफ पुलिस ने गांव फरवाई क्षेत्र से बाइक सवार ढाणी राय सिख निवासी मंगल सिंह को 14.10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ सदर थाना सिरसा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि सीआईए टीम वीरवार को फरवाई क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से हेरोइन बरामद हुई। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संवाद

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सिरसा। वाल्मीकि चौक निवासी मोंटी से गांजा लेकर बेचने निकला चंडीगढ़िया मोहल्ला निवासी सूरज कुमार 471 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सिरसा शाखा के जांच अधिकारी गुरलाल सिंह ने बताया कि टीम वीरवार को गश्त के दौरान रानियां गेट पर मौजूद थी। इसी दौरान गली से हाथ में लिफाफा लेकर आ रहे युवक पर पुलिस को शक हुआ। तलाशी लेने पर लिफाफे से 471 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में सूरज ने बताया कि यह गांजा उसे वाल्मीकि चौक निवासी मोंटी ने बेचने के लिए दिया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरू कर दी है।