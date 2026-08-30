Sirsa News: घरेलू कलह में बेटे ने पिता पर चलाई गोली, गिरफ्तार

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कालांवाली। घरेलू विवाद में गांव चकेरियां में रविवार शाम को छह बजे एक युवक ने अपने पिता पर गोली चलाई है। आरोपी की पहचान मनीष के रूप में हुई है। उसके पिता का नाम राय सिंह है।मनीष ने गांव रोड़ी की एक लड़की से लव मैरिज की थी। इसी विवाह को लेकर परिवार में काफी समय से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि मनीष ने कथित तौर पर अपने पिता राय सिंह पर गोली चला दी।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी मनीष को गिरफ्तार भी कर लिया है। पिता को गोली नहीं लगी।इस संबंध में कालांवाली थाना प्रभारी देवलाल ने बताया कि फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोली चलाने के कारणों तथा घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।