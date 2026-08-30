Sirsa News: 32 एकड़ भूमि मामले में राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट

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मुजारों ।(काश्तकार) और विवि प्रबंधन के बीच चल रहे इस मामले में भूमाफिया भी नजर जमाए हुए हैं। हाल ही में सामने आया था कि सरकारी तंत्र के साथ मिलकर भू माफिया इस जमीन को कब्जाने में लगे हुए है।इस मामले में राज्यपाल असीम घोष से शिकायत भी हुई थी और उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को प्रशासनिक कार्यों में बाहरी हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार पर विशेष निर्देश जारी किए थे।32 एकड़ जमीन को लेकर भू माफिया की सक्रियता को लेकर संवाद न्यूज एजेंसी की ओर से खबर प्रकाशित की गई थी। सूत्रों की मानें तो राज्यपाल ने इस मामले में विवि प्रबंधन से जमीन संबंधी विस्तृत रिपोर्ट मांगी हैं।अब विवि प्रबंधन यह रिपोर्ट बनाने में जुटा है। अहम बात यह है कि विवि के अंदर दो पक्ष इस समय हो चुके हैं। एक पक्ष सरकारी तंत्र के साथ मिलकर जमीन को लेकर खेल करना चाहता है जबकि अन्य पक्ष जमीन को बचाना चाहता है। संवाद