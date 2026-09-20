Sirsa News: सफेद मक्खी के प्रकोप से जूझ रहा वर्षों पुराना पीपल का पेड़

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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। शहर के शहीद भगत सिंह पार्क में वर्षों पुराना पीपल का पेड़ सफेद मक्खी के प्रकोप से प्रभावित है। पेड़ की पत्तियों और टहनियों पर बड़ी संख्या में मक्खियां दिखाई दे रही हैं।इसके चलते हरा-भरा पेड़ धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में पेड़ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है। एक उम्मीद एक मौका ट्रस्ट ने प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। ट्रस्ट के प्रधान प्रवीण कुमार ने बताया कि यह पेड़ क्षेत्र की हरियाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है।उन्होंने विशेषज्ञों से पेड़ की जांच करवाने और जैविक उपचार करने की अपील की। प्रवीण कुमार ने नगर परिषद और बागवानी विभाग से पार्क का निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि पुराने पेड़ पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर होते हैं।