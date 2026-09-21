Sirsa News: वार्ड 13 की कमेटी बैठक में जनसमस्याओं पर चर्चा

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संवाद न्यूज एजेंसीकालांवाली। शहर के वार्ड-13 में वार्ड कमेटी की बैठक सोमवार को नगर पार्षद नितिन गर्ग के प्रतिष्ठान पर हुई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी अध्यक्ष नितिन गर्ग ने की। इसमें कमेटी सदस्यों ने वार्ड की विभिन्न जनसमस्याओं पर चर्चा की।सदस्यों ने समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए अधिकारियों को मांगपत्र भेजा। कमेटी ने हुडा पार्क सहित अन्य पार्कों के रखरखाव और नियमित सफाई की मांग की। वार्ड में सीवरेज जाम और पेयजल समस्या के समाधान पर जोर दिया गया।बरसात में जलभराव से निजात पाने के लिए पानी की निकासी की उचित व्यवस्था मांगी गई। मुख्य सड़कों पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए गति अवरोधक लगाने की भी मांग रखी गई।अन्य प्रमुख मांगेंबैठक में पार्कों और गलियों में घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या उठाई गई। मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए नियमित धुआं-छिड़काव करवाने की मांग हुई। सूखे और कांटेदार पौधों की कटाई-छंटाई करवाने की बात भी कही गई। बिजली की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने और लटक रही खतरनाक तारों को ठीक करवाने की मांग भी रखी गई। कमेटी सदस्यों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन मांगपत्र पर शीघ्र संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा।