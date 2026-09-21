Sirsa News: शादी में गया परिवार, पीछे से मकान में चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 21 Sep 2026 11:16 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गांव कोटली में एक परिवार के शादी समारोह में बाहर जाने के दौरान चोरी हुई। चोर ने मकान को निशाना बनाकर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली।
मकान मालिक नरेन्द्र कुमार ने गांव के एक युवक अजय कुमार पर चोरी का शक जताया है। नरेन्द्र कुमार परिवार सहित 18 सितंबर को शादी में बाहर गए थे। 20 सितंबर को वापस लौटने पर उन्हें एक कमरे का कुंडा टूटा मिला। अलमारी का सामान बिखरा हुआ था।
उसमें से सोने की एक बाली, एक टोपस और दो छोटी बालियां गायब थीं। एक जोड़ी चांदी की पाजेब और 1500 रुपये भी चोरी हुए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
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सिरसा। गांव कोटली में एक परिवार के शादी समारोह में बाहर जाने के दौरान चोरी हुई। चोर ने मकान को निशाना बनाकर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली।
मकान मालिक नरेन्द्र कुमार ने गांव के एक युवक अजय कुमार पर चोरी का शक जताया है। नरेन्द्र कुमार परिवार सहित 18 सितंबर को शादी में बाहर गए थे। 20 सितंबर को वापस लौटने पर उन्हें एक कमरे का कुंडा टूटा मिला। अलमारी का सामान बिखरा हुआ था।
उसमें से सोने की एक बाली, एक टोपस और दो छोटी बालियां गायब थीं। एक जोड़ी चांदी की पाजेब और 1500 रुपये भी चोरी हुए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
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