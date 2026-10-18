Sirsa News: अभियान...13 गांवों में 25 नशा पीड़ितों की पहचान

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पुलिस प्रवक्ता आनंद ने बताया कि नशा मुक्ति टीम घर-घर जाकर पीड़ितों और उनके परिवारों से संवाद करती है। उन्हें उपचार के महत्व के प्रति जागरूक करने के साथ स्वास्थ्य विभाग की मदद से आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अभियान का उद्देश्य प्रभावित लोगों को समय पर उपचार से जोड़कर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है।उन्होंने बताया कि अब तक 45 गांवों और मंडी डबवाली के एक वार्ड में नशा मुक्ति कमेटियां गठित की जा चुकी हैं। इन कमेटियों के प्रयासों से 55 नशा पीड़ितों को उपचार से जोड़ा गया और दवाइयां उपलब्ध करवाने में सहयोग दिया गया। संध्या संवाद सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को नशे की समस्या का समय रहते समाधान तलाशने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि नशे से प्रभावित लोगों को तिरस्कार नहीं बल्कि सहयोग, उपचार और सम्मान की जरूरत है। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम पंचायतों, नशा मुक्ति कमेटियों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से सुधार व पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है। युवाओं को खेलकूद, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।इन नंबरों पर दें सूचना :नशा मुक्ति सहायता के लिए 9138999731 और 9416597411 पर संपर्क करें। नशे के सेवन, तस्करी या अवैध खरीद-फरोख्त की सूचना मानस पोर्टल, हेल्पलाइन 1933, पुलिस नंबर 9138999748 या नजदीकी थाने में दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।