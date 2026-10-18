Sirsa News: कुरीतियां मिटाने और शिक्षा को बढ़ावा देने का किया आह्वान

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वक्ताओं ने शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। बैठक का संचालन करते हुए संघ के सचिव संजय निरानिया ने सदस्यों का स्वागत किया और संगठन के उद्देश्यों की जानकारी दी।जिला कुम्हार सभा के उपाध्यक्ष जीत सिंह जलंधरा ने समाज के हितों की रक्षा और विकास में स्वजातीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने समाज की प्रगति के लिए आपसी सहयोग और सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया।संघ अध्यक्ष हरदयाल बेरी ने कहा कि समाज की उन्नति के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देने के साथ संगठन को मजबूत करना जरूरी है।उन्होंने समाज के लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशारूपी बुराई से बचाने का आह्वान किया।बैठक में जिला कुम्हार कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष पृथ्वी राज रेवड़िया, बाल कल्याण समिति के चेयरमैन मदन ढुंढाडा, शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र लिम्बा, जयकरण बिर्थल, मदन वर्मा, नरेंद्र आर्य और कृष्ण नांदिवाल आदि उपस्थित रहे।