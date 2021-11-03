Sirsa News: टायरों की कमी से हरियाणा रोडवेज की 520 बसें खड़ीं

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फोटो 3संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। हरियाणा रोडवेज के सिरसा डिपो में टायरों की कमी के कारण 21 बसें खड़ी कर दी गई हैं। पूरे हरियाणा में कुल 520 बसें बिना टायरों के डिपो में बंद हैं। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के सिरसा डिपो के प्रधान पृथ्वी सिंह चाहर ने कर्मचारियों से बिना उपयुक्तता जांच के बस न चलाने की अपील की है।पृथ्वी सिंह चाहर ने बताया कि सिरसा में 16 और डबवाली सब डिपो में पांच बसें खड़ी हैं। उन्होंने कर्मचारियों से ड्यूटी के दौरान सावधानी बरतने को कहा है। चाहर ने निर्देश दिया कि किसी भी बस को रूट पर ले जाने से पहले फोरमैन, मैकेनिक या एसएसआई से उसकी उपयुक्तता की जांच अवश्य करवाएं।उन्होंने जोर दिया कि बसों में टायरों की स्थिति ठीक नहीं है जिससे सड़क पर कोई अनहोनी हो सकती है। कर्मचारियों को अपनी नौकरी और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहिए। समय पर बस रवाना न हो पाने की स्थिति में भी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।चाहर ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा यूनियन की प्राथमिकता है। बसों में टायरों की खराब स्थिति यात्रियों और कर्मचारियों दोनों के लिए जोखिम पैदा करती है। पृथ्वी सिंह चाहर ने कहा कि सड़क पर चलते समय किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है।उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है। परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए बसों की तकनीकी स्थिति दुरुस्त होना बेहद जरूरी है।विभाग से की मांगहरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने विभाग से बसों में पर्याप्त टायर उपलब्ध कराने की मांग की है। पृथ्वी सिंह चाहर ने कहा कि इससे कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल में अपनी ड्यूटी निभाने में परेशानी नहीं होगी। उन्होंने विभाग से इस समस्या का तत्काल समाधान करने का आग्रह किया। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है।