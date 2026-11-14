Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   sirasa veeta increased milk rates

Sirsa News: सिरसा वीटा ने बढ़ाए दूध के दाम, फुल क्रीम दूध अब 75 रुपये लीटर मिलेगा

Sat, 14 Nov 2026 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
sirasa veeta increased milk rates
16 नवंबर से लागू होगा नया रेट , दूध के फैट रेट भी बढ़ने के आसार
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। सिरसा वीटा मिल्क प्लांट ने दूध की बिक्री दरों में वृद्धि की है। प्लांट ने शनिवार को नई दर सूची जारी की। ये नई दरें 16 नवंबर सोमवार से लागू होंगी।
फुल क्रीम दूध की दरों में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब उपभोक्ताओं को फुल क्रीम दूध 72 रुपये के बजाय 75 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। सिरसा वीटा मिल्क प्लांट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश मेहता ने यह जानकारी दी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि सिरसा प्लांट में गाय का दूध अधिक मात्रा में आता है। इससे बिक्री में नुकसान कम होने के कारण दरें बढ़ाई गई हैं। दूध की अन्य गुणवत्ता की दरों में भी निर्धारित वृद्धि की गई है। नई दरें लागू होने से उपभोक्ताओं को पहले से अधिक कीमत चुकानी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

फैट रेट में बढ़ोतरी की संभावना
दिनेश मेहता ने बताया कि आने वाले समय में गाय के दूध के फैट रेट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए अगले एक महीने तक समीक्षा की जाएगी। सिरसा वीटा में गाय के दूध की आवक अधिक है। इसी कारण फैट रेट बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed