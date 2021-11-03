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Sirsa News: बणी में खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कल

Sun, 15 Nov 2026 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 15 Nov 2026 12:01 AM IST
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sports tomorrow in bani stadium
संवाद न्यूज एजेंसी
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रानियां। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन होगा। यह प्रतियोगिता कल 16 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे खेल स्टेडियम बणी में की जाएगी। इसका उद्देश्य 100 सप्ताह नशा मुक्ति युवा अभियान को बढ़ावा देना है।
यूथ क्लब एसोसिएशन के प्रधान सुखजीत मान ने इसकी जानकारी दी। प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों की 100 मीटर व 400 मीटर दौड़ होगी। इसके साथ ही ऊंची कूद, लंबी कूद और एथलेटिक्स के मुकाबले भी करवाए जाएंगे।
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लड़कों के लिए कबड्डी और लड़कियों के लिए वॉलीबॉल के मुकाबले भी होंगे। इसमें केवल रानियां खंड के गांवों व शहर के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। खिलाड़ियों को बढ़-चढ़कर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
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