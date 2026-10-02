Sirsa News: कार के डैशबोर्ड में अफीम छिपाकर ला रहे दो तस्कर गिरफ्तार, राजस्थान से 2.755 किलो अफीम लाकर डबवाली में करनी थी सप्लाई

विज्ञापन

उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय डबवाली योगेश कटारिया ने बताया कि सीआईए प्रभारी एसआई शैलेंद्र कुमार की टीम वीरवार को गांव शेरगढ़ भारत माला पुल के नीचे सर्विस रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान शक के आधार पर एक कार को रुकवाया। कार में दो व्यक्ति सवार थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने कार के डैशबोर्ड से 2 किलो 755 ग्राम अफीम बरामद की।पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अफीम राजस्थान से लेकर आए थे। इसे डबवाली क्षेत्र में सप्लाई किया जाना था। दोनों के खिलाफ शहर थाना डबवाली में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार जसविंदर सिंह के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में डोडा पोस्त तस्करी, लोक सेवक पर हमला, आपराधिक षड्यंत्र और अवैध अफीम की खेती से जुड़े मामले दर्ज हैं। गुरमुख सिंह के खिलाफ पंजाब के थाना लंबी में हत्या और हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज है।