Sirsa News: बैंक अधिकारी बनकर दो लोगों से ठगे 16.19 लाख रुपये

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वहीं ऐलनाबाद क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने बताया कि 29 सितंबर को उसके मोबाइल पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताया और नया क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात कही। इस पर पीड़ित ने पहले से जारी क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी साझा कर दी। इसके बाद आरोपी ने क्रेडिट कार्ड से करीब 2 लाख 19 हजार रुपये निकाल लिए। विज्ञापन

जांच अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि साइबर थाने में आने वाली शिकायतों की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाद वहीं ऐलनाबाद क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने बताया कि 29 सितंबर को उसके मोबाइल पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताया और नया क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात कही। इस पर पीड़ित ने पहले से जारी क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी साझा कर दी। इसके बाद आरोपी ने क्रेडिट कार्ड से करीब 2 लाख 19 हजार रुपये निकाल लिए।जांच अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि साइबर थाने में आने वाली शिकायतों की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाद

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सिरसा। जिले में साइबर ठगी के दो मामले सामने आए हैं। साइबर थाना पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि 29 से 30 सितंबर के बीच उसके बैंक खाते से करीब 14 लाख रुपये निकल गए। इसके बाद उसने साइबर थाना पुलिस से शिकायत की।