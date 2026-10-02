फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Tricked two people out of 16.19 lakh rupees by posing as a bank officer

Sirsa News: बैंक अधिकारी बनकर दो लोगों से ठगे 16.19 लाख रुपये

Fri, 02 Oct 2026 10:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 02 Oct 2026 10:06 PM IST
विज्ञापन
Tricked two people out of 16.19 lakh rupees by posing as a bank officer
सिरसा। जिले में साइबर ठगी के दो मामले सामने आए हैं। साइबर थाना पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि 29 से 30 सितंबर के बीच उसके बैंक खाते से करीब 14 लाख रुपये निकल गए। इसके बाद उसने साइबर थाना पुलिस से शिकायत की।
विज्ञापन

वहीं ऐलनाबाद क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने बताया कि 29 सितंबर को उसके मोबाइल पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताया और नया क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात कही। इस पर पीड़ित ने पहले से जारी क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी साझा कर दी। इसके बाद आरोपी ने क्रेडिट कार्ड से करीब 2 लाख 19 हजार रुपये निकाल लिए।
विज्ञापन

जांच अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि साइबर थाने में आने वाली शिकायतों की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed