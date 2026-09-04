Sirsa News: फर्जी प्रॉपर्टी आईडी से मीटर लगवा किरायेदार ने मकान पर जताया मालिकाना हक
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 04 Sep 2026 10:18 PM IST
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सिरसा। मकान पर कब्जा करने की नीयत से कथित फर्जी प्रॉपर्टी आईडी तैयार करवाकर बिजली मीटर लगवाने के आरोप में शहर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने नगर परिषद और बिजली विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर दस्तावेज तैयार करवाने का आरोप लगाया है।
कंगनपुर रोड निवासी रणजीत उर्फ नीटा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चंडीगढ़िया मोहल्ला स्थित प्लॉट उसने वर्ष 2006 में खरीदा था। वर्ष 2023 में उसने मकान राजरानी, राजेंद्र कुमार उर्फ तोती बाबा और तारा चंद को किराये पर दिया था। किराया समय पर नहीं मिलने पर 25 अगस्त 2023 को मकान खाली करने को कहा। आरोपियों ने 15 दिन का समय मांगा।
शिकायत के अनुसार रणजीत ने 16 सितंबर 2023 को मकान 3.50 लाख रुपये में किरण देवी को बेचने का सौदा किया। खरीदार से एक लाख रुपये लेने के बाद शेष 2.50 लाख रुपये लेकर मकान का कब्जा सौंपना था। इसके लिए किरायेदारों से मकान खाली करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने टालमटोल शुरू कर दी।
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आरोप है कि इसके बाद राजरानी ने नगर परिषद कर्मचारियों से मिलीभगत कर फर्जी प्रॉपर्टी आईडी तैयार करवाई और उसके आधार पर अपने नाम बिजली मीटर कनेक्शन लगवा लिया। रणजीत ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी तो कथित प्रॉपर्टी आईडी नगर परिषद रिकॉर्ड में नहीं मिली।
आरोप : मकान खाली करने के बदले मांगे पांच लाख
शिकायतकर्ता के अनुसार फर्जी आईडी के आधार पर उसके खिलाफ अदालत में सिविल दावा भी दायर किया गया जिसे बाद में वापस ले लिया गया। उसने पंचायत में मकान खाली करने के बदले राजरानी द्वारा पांच लाख रुपये मांगने की वीडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है। जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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कंगनपुर रोड निवासी रणजीत उर्फ नीटा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चंडीगढ़िया मोहल्ला स्थित प्लॉट उसने वर्ष 2006 में खरीदा था। वर्ष 2023 में उसने मकान राजरानी, राजेंद्र कुमार उर्फ तोती बाबा और तारा चंद को किराये पर दिया था। किराया समय पर नहीं मिलने पर 25 अगस्त 2023 को मकान खाली करने को कहा। आरोपियों ने 15 दिन का समय मांगा।
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शिकायत के अनुसार रणजीत ने 16 सितंबर 2023 को मकान 3.50 लाख रुपये में किरण देवी को बेचने का सौदा किया। खरीदार से एक लाख रुपये लेने के बाद शेष 2.50 लाख रुपये लेकर मकान का कब्जा सौंपना था। इसके लिए किरायेदारों से मकान खाली करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने टालमटोल शुरू कर दी।
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आरोप है कि इसके बाद राजरानी ने नगर परिषद कर्मचारियों से मिलीभगत कर फर्जी प्रॉपर्टी आईडी तैयार करवाई और उसके आधार पर अपने नाम बिजली मीटर कनेक्शन लगवा लिया। रणजीत ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी तो कथित प्रॉपर्टी आईडी नगर परिषद रिकॉर्ड में नहीं मिली।
आरोप : मकान खाली करने के बदले मांगे पांच लाख
शिकायतकर्ता के अनुसार फर्जी आईडी के आधार पर उसके खिलाफ अदालत में सिविल दावा भी दायर किया गया जिसे बाद में वापस ले लिया गया। उसने पंचायत में मकान खाली करने के बदले राजरानी द्वारा पांच लाख रुपये मांगने की वीडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है। जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।