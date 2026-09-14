Sirsa News: डेरा सच्चा सौदा से आज सुनारिया जेल पहुंचेगा गुरमीत राम रहीम

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सिरसा। साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम मंगलवार को रोहतक की सुनारिया जेल वापस जाएगा। उसे 25 अगस्त 2026 को 21 दिन की फरलो मिली थी।फरलो मिलने के तुरंत बाद वह सुनारिया जेल से सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय पहुंचा था। वर्ष 2017 में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने उसे साध्वी यौन शोषण में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई थी।पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और रणजीत हत्याकांड में हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। साध्वी यौन शोषण मामले में भी डेरा प्रमुख ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील कर रखी है।