Sirsa News: डकैती मामले में सात साल से फरार आरोपी दबाेचा

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सिरसा। डकैती के मामले में सात साल से फरार चल रहे आरोपी गांव शाहपुरिया निवासी जयबीर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2019 में थाना सदर सिरसा में डकैती की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि वारदात के बाद जयबीर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। अदालत से जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया। 13 जुलाई 2026 को अदालत ने उसे भगौड़ा घोषित कर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे। वीरवार को पुलिस ने आरोपी को गांव शाहपुरिया से गिरफ्तार किया। इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संवाद