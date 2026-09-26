Sirsa News: नशीला पदार्थ देकर युवती से किया दुष्कर्म
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 26 Sep 2026 11:48 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। मोरीवाला क्षेत्र में एक युवक ने पंजाब की युवती से दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
30 वर्षीय युवती ने पुलिस को बयान दिया है। उसने बताया कि वह सिरसा जिले में निजी नौकरी करती है। 24 सितंबर को धर्मेंद्र सिंह नामक युवक उसे मोरीवाला स्थित एक बगीचा में ले गया।
वहां उसने युवती को खाने की चीज में नशीला पदार्थ दिया। बाद में धर्मेंद्र सिंह ने उससे दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
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सिरसा। मोरीवाला क्षेत्र में एक युवक ने पंजाब की युवती से दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
30 वर्षीय युवती ने पुलिस को बयान दिया है। उसने बताया कि वह सिरसा जिले में निजी नौकरी करती है। 24 सितंबर को धर्मेंद्र सिंह नामक युवक उसे मोरीवाला स्थित एक बगीचा में ले गया।
वहां उसने युवती को खाने की चीज में नशीला पदार्थ दिया। बाद में धर्मेंद्र सिंह ने उससे दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
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