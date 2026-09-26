Sirsa News: राज जिंदल दोबारा बने कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान

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संवाद न्यूज एजेंसीकालांवाली। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन कालांवाली की आम बैठक शनिवार को एक निजी पैलेस में हुई। इसमें निवर्तमान प्रधान राज कुमार जिंदल को दोबारा प्रधान बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सभी उपस्थित सदस्यों ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।इसके बाद राज कुमार जिंदल को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का प्रधान चुना गया। धर्मपाल कांसल को उपप्रधान चुना गया। व्यापारी एसोसिएशन के पूर्व महासचिव नरेश माहेश्वरी ने यह जानकारी दी। पूर्व अध्यक्ष महिंदर जैन ने इस अवसर पर एसोसिएशन का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया।बैठक में प्रकट सिंह, गुरजीत शर्मा, सुरेंद्र नेहरू, हरपाल सिंह, नामी माहेश्वरी, सीता राम केसरी, हरीश सिंगला, रवीश गर्ग, सतविंदर सिंह टीटू, बिरला दानेवालिया, मलकीत सेखों, राकेश निट्टा सहित कई आढ़ती उपस्थित रहे।