फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   mahaknoor selected in indian lacross team

Sirsa News: लैक्रोस चैंपियनशिप, ओलंपिक क्वालीफायर के लिए महकनूर का भारतीय टीम में चयन

Sat, 26 Sep 2026 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 26 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
mahaknoor selected in indian lacross team
एशिया-प्रशांत सिक्सेस लैक्रोस चैंपियनशिप के लिए चयनित महकनूर स्कूल प्रधानाचार्या के साथ। संस्था
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सिरसा। एसएस जी गर्ल्स स्कूल की खिलाड़ी महकनूर का भारतीय टीम में चयन हुआ है। वह अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जर्सी में खेलती नजर आएंगी। उनका चयन एशिया-प्रशांत सिक्सेस लैक्रोस चैंपियनशिप व ओलंपिक क्वालीफायर के लिए हुआ है।
प्रतियोगिता के लिए प्रदेश से दो खिलाड़ियों का चयन हुआ है। सिरसा की महकनूर और जींद की कनिष्का शामिल हैं। महकनूर 26 सितंबर से 3 अक्तूबर तक आगरा में आयोजित भारतीय टीम के तैयारी शिविर में हिस्सा लेंगी।
विज्ञापन

इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्थित सनशाइन कोस्ट स्टेडियम जाएंगी। वहां तीन से 11 अक्तूबर तक होने वाली चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। वह टीम में मिडफील्डर हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

महकनूर ने अब तक पांच राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। उन्होंने कुल पांच पदक जीते हैं। इनमें एक स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक शामिल हैं। लगातार बेहतर प्रदर्शन के कारण उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed