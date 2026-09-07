फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Preparations to tackle swine flu intensified; two-bed isolation ward ready.

Sirsa News: स्वाइन फ्लू से से निपटने की तैयारियां तेज, दो बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार

Mon, 07 Sep 2026 11:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 07 Sep 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
Preparations to tackle swine flu intensified; two-bed isolation ward ready.
डबवाली। बदलते मौसम के बीच खांसी-जुकाम और बुखार के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागरिक अस्पताल डबवाली ने स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। एहतियात के तौर पर अस्पताल में दो बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे तुरंत अन्य मरीजों से अलग रखकर उपचार और निगरानी की जा सकेगी। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी अलर्ट रखा गया है।
विज्ञापन

फिलहाल अस्पताल में स्वाइन फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल में आने वाले खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों पर चिकित्सकीय निगरानी रखी जा रही है।
विज्ञापन

डॉ. गोयल ने बताया कि डबवाली पंजाब सीमा से सटा क्षेत्र है और पंजाब से भी बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचते हैं। ऐसे में संक्रमण की संभावित स्थिति को देखते हुए अस्पताल प्रशासन विशेष सावधानी बरत रहा है, ताकि संदिग्ध मरीज मिलने पर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन


लक्षण दिखें तो लापरवाही न बरतें
एसएमओ ने लोगों से अपील की कि लगातार बुखार, खांसी-जुकाम या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होने पर लापरवाही न बरतें और चिकित्सकीय सलाह लें। मौसम में बदलाव के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव के उपायों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।


----
स्वाइन फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है इसलिए लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सकीय स्टाफ और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग संभावित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। डॉ. सुदीप गोयल, एसएमओ, नागरिक अस्पताल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed