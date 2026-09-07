Sirsa News: सालासर की राह हुई आसान, सिरसा से सीधी बस सेवा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

बस सिरसा से डिंग रोड, दरियापुर, फतेहाबाद, धागड़, बड़ोपल, अग्रोहा, हिसार, चौधरीबास, बड़वा, सिवानी, झुम्पा, राजगढ़, हडियाल, चूरू, रामगढ़, फदनपुरा, दो जांटी धाम, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और जाजोद होते हुए सालासर बालाजी पहुंचती है।सिरसा से सालासर बालाजी का बस किराया 355 रुपये है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले संबंधित बस स्टैंड या हरियाणा रोडवेज से किराए और समय-सारणी की पुष्टि कर लें, क्योंकि परिवहन विभाग समय-सारणी या किराए में बदलाव कर सकता है।बॉक्ससमय-सारणी और कहां होगा ठहरावस्थानसमयसिरसा से रवानगीसुबह 8:10 बजेडिंग रोडसुबह 8:30 बजेदरियापुरसुबह 8:40 बजेफतेहाबाद पुराना बस स्टैंडसुबह 8:50 बजेफतेहाबाद नया बस स्टैंडसुबह 9:00 बजेधागड़ सुबह 9:12 बजेबड़ोपल सुबह 9:17 बजेअग्रोहा मेडिकल कॉलेजसुबह 9:25 बजेअग्रोहा मोड़ सुबह 9:25 बजेहिसार आगमनसुबह 10:00 बजेहिसार से रवानासुबह 10:30 बजेचौधरीबास सुबह 10:55 बजेबड़वा सुबह 11:05 बजेसिवानीसुबह 11:15 बजेझुम्पा सुबह 11:40 बजेराजगढ़ आगमनदोपहर 12:10 बजेराजगढ़ से रवानादोपहर 12:40 बजेहडियाल दोपहर 1:05 बजेचूरूदोपहर 2:00 बजेरामगढ़दोपहर 2:30 बजेफदनपुरा दोपहर 2:40 बजेदो जांटी धामदोपहर 2:45 बजेफतेहपुरदोपहर 2:50 बजेलक्ष्मणगढ़ आगमनदोपहर 3:15 बजेलक्ष्मणगढ़ से रवानादोपहर 3:30 बजेजाजोददोपहर 3:42 बजेसालासर बालाजी से आगमनशाम 4:05 बजेसिरसा रोडवेज के महाप्रबंधक अजय दलाल के नेतृत्व में रोडवेज सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध होने से सिरसा और आसपास के क्षेत्र से सालासर बालाजी जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।