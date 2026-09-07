Sirsa News: सालासर की राह हुई आसान, सिरसा से सीधी बस सेवा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:11 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:11 PM IST
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सिरसा। सालासर बालाजी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। हरियाणा राज्य परिवहन फतेहाबाद की ओर से सिरसा से सालासर बालाजी के लिए सीधी बस सेवा संचालित की जा रही है। ‘सालासर धाम एक्सप्रेस’ नाम से चल रही यह बस सुबह सिरसा से रवाना होकर विभिन्न प्रमुख शहरों और कस्बों से होते हुए शाम को सालासर बालाजी धाम पहुंचती है।
बस सिरसा से डिंग रोड, दरियापुर, फतेहाबाद, धागड़, बड़ोपल, अग्रोहा, हिसार, चौधरीबास, बड़वा, सिवानी, झुम्पा, राजगढ़, हडियाल, चूरू, रामगढ़, फदनपुरा, दो जांटी धाम, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और जाजोद होते हुए सालासर बालाजी पहुंचती है।
सिरसा से सालासर बालाजी का बस किराया 355 रुपये है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले संबंधित बस स्टैंड या हरियाणा रोडवेज से किराए और समय-सारणी की पुष्टि कर लें, क्योंकि परिवहन विभाग समय-सारणी या किराए में बदलाव कर सकता है।
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समय-सारणी और कहां होगा ठहराव
स्थान
समय
सिरसा से रवानगी
सुबह 8:10 बजे
डिंग रोड
सुबह 8:30 बजे
दरियापुर
सुबह 8:40 बजे
फतेहाबाद पुराना बस स्टैंड
सुबह 8:50 बजे
फतेहाबाद नया बस स्टैंड
सुबह 9:00 बजे
धागड़ सुबह 9:12 बजे
बड़ोपल सुबह 9:17 बजे
अग्रोहा मेडिकल कॉलेज
सुबह 9:25 बजे
अग्रोहा मोड़ सुबह 9:25 बजे
हिसार आगमन
सुबह 10:00 बजे
हिसार से रवाना
सुबह 10:30 बजे
चौधरीबास सुबह 10:55 बजे
बड़वा सुबह 11:05 बजे
सिवानी
सुबह 11:15 बजे
झुम्पा सुबह 11:40 बजे
राजगढ़ आगमन
दोपहर 12:10 बजे
राजगढ़ से रवाना
दोपहर 12:40 बजे
हडियाल दोपहर 1:05 बजे
चूरू
दोपहर 2:00 बजे
रामगढ़
दोपहर 2:30 बजे
फदनपुरा दोपहर 2:40 बजे
दो जांटी धाम
दोपहर 2:45 बजे
फतेहपुर
दोपहर 2:50 बजे
लक्ष्मणगढ़ आगमन
दोपहर 3:15 बजे
लक्ष्मणगढ़ से रवाना
दोपहर 3:30 बजे
जाजोद
दोपहर 3:42 बजे
सालासर बालाजी से आगमन
शाम 4:05 बजे
--
सिरसा रोडवेज के महाप्रबंधक अजय दलाल के नेतृत्व में रोडवेज सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध होने से सिरसा और आसपास के क्षेत्र से सालासर बालाजी जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
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बस सिरसा से डिंग रोड, दरियापुर, फतेहाबाद, धागड़, बड़ोपल, अग्रोहा, हिसार, चौधरीबास, बड़वा, सिवानी, झुम्पा, राजगढ़, हडियाल, चूरू, रामगढ़, फदनपुरा, दो जांटी धाम, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और जाजोद होते हुए सालासर बालाजी पहुंचती है।
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सिरसा से सालासर बालाजी का बस किराया 355 रुपये है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले संबंधित बस स्टैंड या हरियाणा रोडवेज से किराए और समय-सारणी की पुष्टि कर लें, क्योंकि परिवहन विभाग समय-सारणी या किराए में बदलाव कर सकता है।
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सिरसा से रवानगी
सुबह 8:10 बजे
डिंग रोड
सुबह 8:30 बजे
दरियापुर
सुबह 8:40 बजे
फतेहाबाद पुराना बस स्टैंड
सुबह 8:50 बजे
फतेहाबाद नया बस स्टैंड
सुबह 9:00 बजे
धागड़ सुबह 9:12 बजे
बड़ोपल सुबह 9:17 बजे
अग्रोहा मेडिकल कॉलेज
सुबह 9:25 बजे
अग्रोहा मोड़ सुबह 9:25 बजे
हिसार आगमन
सुबह 10:00 बजे
हिसार से रवाना
सुबह 10:30 बजे
चौधरीबास सुबह 10:55 बजे
बड़वा सुबह 11:05 बजे
सिवानी
सुबह 11:15 बजे
झुम्पा सुबह 11:40 बजे
राजगढ़ आगमन
दोपहर 12:10 बजे
राजगढ़ से रवाना
दोपहर 12:40 बजे
हडियाल दोपहर 1:05 बजे
चूरू
दोपहर 2:00 बजे
रामगढ़
दोपहर 2:30 बजे
फदनपुरा दोपहर 2:40 बजे
दो जांटी धाम
दोपहर 2:45 बजे
फतेहपुर
दोपहर 2:50 बजे
लक्ष्मणगढ़ आगमन
दोपहर 3:15 बजे
लक्ष्मणगढ़ से रवाना
दोपहर 3:30 बजे
जाजोद
दोपहर 3:42 बजे
सालासर बालाजी से आगमन
शाम 4:05 बजे
सिरसा रोडवेज के महाप्रबंधक अजय दलाल के नेतृत्व में रोडवेज सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध होने से सिरसा और आसपास के क्षेत्र से सालासर बालाजी जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।