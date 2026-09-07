फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Journey to Salasar made easier; direct bus service from Sirsa.

Sirsa News: सालासर की राह हुई आसान, सिरसा से सीधी बस सेवा

Mon, 07 Sep 2026 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
Journey to Salasar made easier; direct bus service from Sirsa.
सिरसा। सालासर बालाजी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। हरियाणा राज्य परिवहन फतेहाबाद की ओर से सिरसा से सालासर बालाजी के लिए सीधी बस सेवा संचालित की जा रही है। ‘सालासर धाम एक्सप्रेस’ नाम से चल रही यह बस सुबह सिरसा से रवाना होकर विभिन्न प्रमुख शहरों और कस्बों से होते हुए शाम को सालासर बालाजी धाम पहुंचती है।
विज्ञापन

बस सिरसा से डिंग रोड, दरियापुर, फतेहाबाद, धागड़, बड़ोपल, अग्रोहा, हिसार, चौधरीबास, बड़वा, सिवानी, झुम्पा, राजगढ़, हडियाल, चूरू, रामगढ़, फदनपुरा, दो जांटी धाम, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और जाजोद होते हुए सालासर बालाजी पहुंचती है।
विज्ञापन

सिरसा से सालासर बालाजी का बस किराया 355 रुपये है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले संबंधित बस स्टैंड या हरियाणा रोडवेज से किराए और समय-सारणी की पुष्टि कर लें, क्योंकि परिवहन विभाग समय-सारणी या किराए में बदलाव कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बॉक्स
समय-सारणी और कहां होगा ठहराव
स्थान
समय
सिरसा से रवानगी
सुबह 8:10 बजे
डिंग रोड
सुबह 8:30 बजे
दरियापुर
सुबह 8:40 बजे
फतेहाबाद पुराना बस स्टैंड
सुबह 8:50 बजे
फतेहाबाद नया बस स्टैंड
सुबह 9:00 बजे
धागड़ सुबह 9:12 बजे
बड़ोपल सुबह 9:17 बजे
अग्रोहा मेडिकल कॉलेज
सुबह 9:25 बजे
अग्रोहा मोड़ सुबह 9:25 बजे
हिसार आगमन
सुबह 10:00 बजे
हिसार से रवाना
सुबह 10:30 बजे
चौधरीबास सुबह 10:55 बजे
बड़वा सुबह 11:05 बजे
सिवानी
सुबह 11:15 बजे
झुम्पा सुबह 11:40 बजे
राजगढ़ आगमन
दोपहर 12:10 बजे
राजगढ़ से रवाना
दोपहर 12:40 बजे
हडियाल दोपहर 1:05 बजे
चूरू
दोपहर 2:00 बजे
रामगढ़
दोपहर 2:30 बजे
फदनपुरा दोपहर 2:40 बजे
दो जांटी धाम
दोपहर 2:45 बजे
फतेहपुर
दोपहर 2:50 बजे
लक्ष्मणगढ़ आगमन
दोपहर 3:15 बजे
लक्ष्मणगढ़ से रवाना
दोपहर 3:30 बजे
जाजोद
दोपहर 3:42 बजे
सालासर बालाजी से आगमन
शाम 4:05 बजे

--
सिरसा रोडवेज के महाप्रबंधक अजय दलाल के नेतृत्व में रोडवेज सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध होने से सिरसा और आसपास के क्षेत्र से सालासर बालाजी जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed