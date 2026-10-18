Sirsa News: नशा तस्करों के ठिकानों पर पुलिस ने मारा छापा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:16 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:16 PM IST
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डबवाली। नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने और तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए डबवाली पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर सर्च अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर (आईपीएस) के दिशा-निर्देशों में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य नशे की सप्लाई चेन तोड़ना और तस्करी में संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है।
पुलिस प्रवक्ता आनंद ने बताया कि अभियान के दौरान संबंधित थानों, स्वैट टीम और अपराध शाखाओं की टीमों ने डॉग स्क्वायड के साथ मंडी डबवाली, मंडी कालांवाली, गांव फूल्लो और जलालआना में संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर तलाशी ली। इस दौरान संभावित नशा तस्करी गतिविधियों पर निगरानी रखने और संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की जांच करने पर विशेष जोर दिया गया।
नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त, भंडारण और सप्लाई में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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नशे की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन जारी
डबवाली पुलिस ने आमजन से अपील की है कि आसपास नशे की खरीद-फरोख्त या सप्लाई की जानकारी मिलने पर राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933, मानस पोर्टल, पुलिस मोबाइल नंबर 9138999748 या नजदीकी थाना अथवा पुलिस चौकी में सूचना दें। पुलिस ने बताया कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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पुलिस प्रवक्ता आनंद ने बताया कि अभियान के दौरान संबंधित थानों, स्वैट टीम और अपराध शाखाओं की टीमों ने डॉग स्क्वायड के साथ मंडी डबवाली, मंडी कालांवाली, गांव फूल्लो और जलालआना में संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर तलाशी ली। इस दौरान संभावित नशा तस्करी गतिविधियों पर निगरानी रखने और संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की जांच करने पर विशेष जोर दिया गया।
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नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त, भंडारण और सप्लाई में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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नशे की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन जारी
डबवाली पुलिस ने आमजन से अपील की है कि आसपास नशे की खरीद-फरोख्त या सप्लाई की जानकारी मिलने पर राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933, मानस पोर्टल, पुलिस मोबाइल नंबर 9138999748 या नजदीकी थाना अथवा पुलिस चौकी में सूचना दें। पुलिस ने बताया कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।