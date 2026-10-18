Sirsa News: नशा तस्करों के ठिकानों पर पुलिस ने मारा छापा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता आनंद ने बताया कि अभियान के दौरान संबंधित थानों, स्वैट टीम और अपराध शाखाओं की टीमों ने डॉग स्क्वायड के साथ मंडी डबवाली, मंडी कालांवाली, गांव फूल्लो और जलालआना में संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर तलाशी ली। इस दौरान संभावित नशा तस्करी गतिविधियों पर निगरानी रखने और संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की जांच करने पर विशेष जोर दिया गया।नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त, भंडारण और सप्लाई में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।नशे की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन जारीडबवाली पुलिस ने आमजन से अपील की है कि आसपास नशे की खरीद-फरोख्त या सप्लाई की जानकारी मिलने पर राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933, मानस पोर्टल, पुलिस मोबाइल नंबर 9138999748 या नजदीकी थाना अथवा पुलिस चौकी में सूचना दें। पुलिस ने बताया कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।